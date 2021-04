Stiri pe aceeasi tema

- Capul tractor al unui tir care circula pe drumul european 85 a luat foc in dupa-amiaza zilei de marți. Incendiul a izbucnit in zona localitații Bunești, iar pentru stingerea acestuia au fost trimise doua autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava. Capul tractor a ars in ...

- Un adapost de animale a fost distrus intr-un incendiu izbunit astazi dupa amiaza din cauza unui scurtcircuit in satul Osoi, comuna Vulturești. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, a ars adapostul de animale, dar au fost salvate casa de locuit și animalele, 10 porci, un taur…

- Pompierii militari ai Detașamentului Vatra Dornei și ai Punctului de Lucru Poiana Stampei, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Dorna Candrenilor, au intervenit cu patru autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Campulung Moldovenesc au intervenit, cu trei autospeciale de stingere, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din satul Prisaca Dornei, comuna Vama, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU, Alin Galeata. La sosirea echipajelor,…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Radauți și ai Garzii de Intervenție Siret, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Dornești, au intervenit cu 4 autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din comuna Dornești, a…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Campulung Moldovenesc au intervenit cu 3 autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din municipiul Campulung Moldovenesc, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. La…

- Pompierii suceveni au intervenit in aceasta seara pentru stingerea unui incendiu izbucnit in scara unui bloc de pe strada Lalelelor, din municipiul Suceava. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, au fost afectate 4 usi de apartament si zugraveala peretilor. ”Nu sunt victime si…

- In ultimele 24 de ore, pompierii militari suceveni au intervenit pentru localizarea și lichidarea a 8 incendii, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Șapte dintre acestea au izbucnit din cauza coșurilor de fum necurațate de funingine și au pus in pericol gospodarii din localitațile…