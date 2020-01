Captură record de droguri în Grecia: Peste o tonă de COCAINĂ, a fost confiscată Peste o tona de cocaina a fost confiscata de poliția greceasca Politia din Grecia a anuntat ca a confiscat peste o tona de cocaina si a arestat opt cetateni straini care faceau parte dintr-un grup de infractori implicat in transportul de droguri din Caraibe catre Europa si nordul Africii. In cursul unei operatiuni in portul Astakos din vestul tarii, autoritatile au descoperit intr-un apartament 52 de saci de voiaj cu 1040 de pachete din nailon, fiecare continand aproximativ un kilogram de cocaina. Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol: timpul.md

