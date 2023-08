Stiri pe aceeasi tema

- 1,1 milioane de comprimate cu alprazolam, in valoare de peste 3 milioane de euro, au fost descoperite de catre Poliția de Frontiera, la Bechet. Este cea mai mare captura de medicamente ce conțin substanța activa din categoria drogurilor de risc.Politistii de frontiera din Bechet, judetul Dolj au…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Bechet judetul Dolj au descoperit, intr un autocamion incarcat cu seminte de floarea soarelui, mai multe cutii cu medicamente ce contineau 1.186.785 de comprimate ce aveau ca substanta activa alprazolam, ce se regaseste pe lista drogurilor…

- A crescut numarul mașinilor furate, gasite in trafic la frontiera. Ce au descoperit polițiștii romani In prima jumatate a anului 2023, politistii de frontiera au descoperit 120 de mijloace de transport suspecte a fi furate, in crestere cu 52% fata de intervalul similar al anului anterior. Cele mai multe…

- Un control derulat de catre polițiștii de frontiera din cadrul PTF Giurgiu asupra unui automarfar (TIR) condus de un cetațean bulgar a scos la iveala o cantitate semnificativa de țigari. Oamenii legii au stabilit ca e vorba despre 9.000.000 de țigarete de contrabanda, estimate la circa 2,3 milioane…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit si ridicat in vederea confiscarii 845.000 de pachete cu tigari in valoare de peste 2,2 milioane de euro, potrivit news.ro.”In data de 06 iunie a.c., politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Turnu au organizat o actiune pe linia…