Captură record de droguri de risc la Bechet, județul Dolj. Conform documentelor, șoferul transporta seminţe de floarea soarelui şi cilindri hidraulici Politistii de frontiera de la Bechet, judetul Dolj au descoperit, intr-un camion incarcat cu seminte de floarea soarelui, mai multe cutii cu medicamente in care se aflau 1.186.785 de comprimate ce aveau ca substanta activa Alprazolam, care se regaseste pe lista drogurilor de risc, a anunțat Poliția Romana de Frontiera. Aceasta este cea mai mare captura de medicamente ce conțin substanța activa din categoria drogurilor de risc, valoarea de piata fiind estimata la peste 3 milioane de euro. Conform Poliției de Frontiera, duminica, in jurul orei 06.50, la Punctul de Trecere a Frontierei Bechet s-a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

