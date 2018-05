Stiri pe aceeasi tema

- Brandul Dacia din ograda francezilor de la Renault face minuni in primavara acestui an. Nu numai in Romania. Concret, dupa ce in 2017 a vandut peste 655.000 de vehicule in lume, in primele luni ale acestui an, Dacia a stabilit un record de vanzari in Franta si a reusit sa intre intr-un top 10 al celor…

- O licitatie de obiecte decorative organizata de casa Sotheby's din Paris, a carei piesa de rezistenta a fost o masa de desen realizata de sculptorul Francois-Xavier Lalanne pentru creatorul de moda Karl Lagerfeld, a obtinut joi 11,6 milioane de euro in urma vanzarii celor 134 de loturi, suma record…

- Sefa apararii franceze, Florence Parly, si omoloaga sa germana, Ursula von der Leyen, au semnat joi la Berlin un acord privind lansarea proiectului viitorului avion de lupte franco-german, cu un rol de ''lider'' pentru Franta, relateaza AFP. Sistemul aerian de lupta viitor (in franceza…

- Cheltuielile pentru o noapte de cazare per vizitator au urcat in 2017 cu 0,4%, la 69 de euro, arata datele revizuite publicate de Banca Centrala a Greciei (BoG). Potrivit Agerpres, numarul total de nopti petrecute in Grecia - a sasea cea mai vizitata destinatie turistica din Uniunea Europeana…

- Atacurile din Siria vor avea consecinte, avertizeaza Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei la Washington, precizand ca Statele Unite, Marea Britanie si Franta poarta intreaga responsabilitate pentru aceste actiuni. "Cele mai sumbre temeri s-au adeverit. Avertismentele noastre au fost ignorate.…

- Un cetatean egiptean dat in urmarire internationala de catre autoritatile franceze pentru complicitate la omor intr-un dosar in care sunt cercetati si trei cetateni romani a fost gasit de politistii romani in Capitala.

- “La data de 09 aprilie a.c., în jurul orei 19:02, polițiști rutieri din cadrul Poliției municipiului Dej, au depistat un barbat de 69 de ani din comuna Chiuiești în timp ce conduce ape strada Baia Mare din municipiul Dej, județul Cluj un autoturism în timp ce se afla sub influența…

- Un sofer, de 18 ani, din orasul Turceni, Gorj, este cercetat de politie pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice. Politisti din cadrul Postului de Poliție Borascu l-au depistat ieri in trafic un tanar, in timp ce conducea un autoturism, ...