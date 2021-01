Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 05 ianuarie, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase Maramureș, cu sprijinul polițiștilor Sectiei 6 Politie Rurala Sarasau, Politiei Sighetu Marmatiei si Detasamentului de Jandarmi Sighetu Marmatiei din cadrul I.J.J. Maramureș, au procedat la interceptarea si oprirea unei…

- Marți, 5 ianuarie, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase Maramureș, cu sprijinul polițiștilor Sectiei 6 Politie Rurala Sarasau, Politiei Sighetu Marmatiei si Detasamentului de Jandarmi Sighetu Marmatiei din cadrul I.J.J. Maramureș, au procedat la interceptarea si oprirea unei…

- Aproape o tona și jumatate de articole pirotehnice din categoriile F1, F2, F3, F4 și P1, in valoare totala de 44.000 de lei, au fost indisponibilizate ieri, in cadrul acțiunii naționale „FOC DE ARTIFICII”, de catre polițiștii din Bistrița-Nasaud. Polițiștii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase…

- Poliția a facut o captura impresionanta de articole pirotehnice chiar inainte de Anul Nou. In urma unor verificari din Piata Zahana din Slatina au fost confiscate sute de kilograme de astfel de materiale. Conform IPJ Olt verificarile au avut loc in Piata Zahana din Slatina și la mai multe locuințe din…

- Oamenii legii verifica la sange, in aceste zile, comercializarea de articole pirotehnice. Un barbat de pe Bargau s-a ales cu dosar penal in urma vizitei jandarmilor. Iar un tanar a ramas fara o tona și jumatate de artificii și petarde. Comercianții de articole pirotehnice sunt luați in vizorul oamenilor…

- Politia Romana a demarat, la data de 23 noiembrie 2020, actiunea nationala „FOC DE ARTIFICII”, fiind continuate, și in acest an, activitațile pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice. De la declanșarea acțiunii, pana la data…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Cluj acționeaza in vederea verificarii legalitatii desfasurarii... The post Barbati din Timis si Arad prinsi in județul Cluj cu mii de kilograme de articole pirotehnice appeared first on Renasterea banateana .

- Ieri, 22 decembrie, in jurul orei 19:40, polițiștii au depistat un tanar de 23 de ani, din județul Timiș, in timp ce transporta aproximativ 2.950 kg articole pirotehnice cu intenția de a le distribui unor persoane neautorizate din județul Cluj, in vederea comercializarii. Articolul FOTO – Captura grea…