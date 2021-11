Polițiștii judiciari din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Maramureș – BCCO Cluj Napoca, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.- B.T. Maramureș și cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Acțiuni Speciale Maramureș, un echipaj canin din cadrul Serviciului de Ordine Publica și un specialist criminalist al Serviciului Criminalistic Maramureș, au desfașurat o acțiune pe linie Antidrog in județul Maramureș. Ieri, polițiștii au pus in executare cinci mandate de percheziție domiciliara la cinci locații din județul Maramureș, o ordonanța de percheziție auto și șase mandate…