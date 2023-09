Stiri pe aceeasi tema

- O capsula lansata in urma cu șapte ani in spațiu a aterizat cu succes duminica, 24 septembrie, intr-o regiune deșertica a statului american Utah. La bordul capsulei se afla mostre din asteroidul Bennu, clasificat drept un „potențial risc” pentru Pamant.

- Capsula cu mostre din cel mai periculos asteroid din Sistemul Solar a aterizat cu succes pe Pamant, in deșertul Utah, relateaza BBC. Este vorba de o operațiune de succes a NASA, care a vrut sa obțina aceste mostre pentru ca asteroidul Bennu ar putea sa conțina materiale de la formarea sistemului nostru…

