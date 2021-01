Stiri pe aceeasi tema

- Capsula Dragon a ajuns cu succes miercuri in apele Golfului Mexico, in apropiere de coasta Tampa, in vestul Floridei (SUA), avand la bord o incarcatura de peste 2.000 de kilograme, dupa ce s-a decuplat cu o zi inainte de la Statia Spatiala Internationala, relateaza EFE. Capsula de aprovizionare a firmei…

- 16 restaurante din Brașov ofera o reducere de 10%, sub forma de voucher, persoanelor care se vaccineaza contra COVID-19. Razvan Chercheș, expert in sanatate publica, a popularizat demersul pe pagina sa de pe o rețea sociala: ”Excelenta idee. De preluat și in alte orașe”.Anunțul aparține Asociatiei Comerciantilor…

- O racheta a SpaceX a decolat duminica de la centrul spatial Kennedy din Florida cu patru astronauti la bord, spre Statia Spatiala Internationala (ISS). Decolarea a fost transmisa in direct pe site-ul agentiei spatiale americane NASA.

- Capsula Dragon cu patru astronauti in interior s-a separat cu succes de racheta Falcon 9 a companiei SpaceX la scurt timp dupa lansarea acesteia duminica seara de la centrul spatial Kennedy din Florida si se afla pe orbita, urmand sa ajunga marti la in jurul orei 04:00 GMT pe ''laboratorul…

- O racheta a SpaceX a decolat duminica de la centrul spatial Kennedy din Florida cu patru astronauti la bord, spre Statia Spatiala Internationala (ISS). Decolarea a fost transmisa in direct pe site-ul agentiei spatiale americane NASA.

- O racheta a SpaceX a decolat duminica de la centrul spatial Kennedy din Florida cu patru astronauti la bord, spre Statia Spatiala Internationala (ISS). Decolarea a fost transmisa in direct pe site-ul agentiei spatiale americane NASA. La bordul navei se afla astronautii…

- Partida dramatica in etapa a șasea a Euroligii de baschet. Barcelona a invins cu 72-71 pe Saski Baskonia și a inregistrat al patrulea succes consecutiv. Finalul intalnirii a fost unul incendiar.

- Producatorul de material rulant Softronic Craiova a semnat un contract cu suedezii de la Green Cargo pentru livrarea a 100 de locomotive in urmatorii zece ani. Acestea se adauga unitaților Transmontana, aflate deja in circulație in țara nordica, informeaza economica.net."S-a semnat un contract…