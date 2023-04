Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Imagini SPECTACULOASE din Parcul Natural Apuseni: Fotografii rare cu capre negre intr-o padure Mai multe capre negre au fost surprinse de aparatul de fotografiat intr-o padure din Munții Apuseni, o zona speciala care se intinde pe 76.000 de hectare. Padurile din Parcul Natural Apuseni ofera un…

- VIDEO| Ciute pe zapada, la plimbare intr-o padure din Apuseni. Imagini inedite cu animale salbatice in mediul natural Ciute pe zapada, la plimbare intr-o padure din Apuseni. Imagini inedite cu animale salbatice in mediul natural Camerele de monitorizare amplasate de cei de la Parcul Natural Apuseni…

- VIDEO| Mistreți jucauși in scaldatoare, intr-o padure din Parcul Natural Apuseni: Imagini inedite surprinse de camerele de supraveghere Mai mulți mistreți jucauși au fost surprinși de camerele de supraveghere amplasate intr-o padure a Parcului Natural Apuseni, in timp ce se jucau intr-o scaldatoare.…

- VIDEO| Cerbi in cautare de hrana in padurile Parcului Natural: Splendoarea Apusenilor surprinsa de camerele de supraveghere Cerbi in cautare de hrana in padurile Parcului Natural: Splendoarea Apusenilor surprinsa de camerele de supraveghere Imagini inedite cerbi care se hranesc in liniște intr-o padure…

- O felina pe cale de disparitie in Romania a fost surprinsa de camerele de supraveghere amplasate in Parcul Natural Apuseni. Animalul se plimba prin zapada mare. Muntii Apuseni reprezinta sanctuarul multor specii rare de animale, iar una dintre acestea este rasul. O camera de supraveghere amplasata intr-o…

- RNP Romsilva-Administratia Parcului Natural Apuseni R.A. administreaza aria naturala protejata de interes național Parcul Natural Apuseni impreuna cu trei arii naturale protejate de interes comunitar denumite situri Natura 2000 (ROSCI 0002 Apuseni, ROSPA 0081 Munții Apuseni – Vladeasa, ROSCI 0016 Buteasa)…

- Mai mulți cerbi tineri au fost surprinși in Parcul Natural Apuseni, in timp ce se zbenguiau prin zapada.Imaginile au fost surprinse de camerele de monitorizare instalate in Parc. Astfel de imagini sunt foarte greu de surprins, pentru ca sunt numai cateva camere amplasate in padurile din Apuseni. …

- Imagini foarte rare și spectaculoase, cu o confruntare puternica intre doi urși, au fost surprinse intr-o padure administrata de Ocolul Silvic Broșteni din cadrul Direcției Silvice Suceava.Romsilva, regia care a publica imaginile, precizeaza ca urșii sunt animale teritoriale și au habitatul in padurile…