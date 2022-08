Stiri pe aceeasi tema

- Grigore Turda (25 de ani), fundașul central al lui FC Argeș, e invitat marți dimineața la GSP Live. Fotbalistul comparat cu Miodrag Belodedici va fi in dialog cu jurnalistul GSP Alberto Boțoghina, de la ora 09:01. Emisiunea GSP Live incepe la ora 09:01. Poate fi urmarita pe pe site-ul www.GSP. ...

- FCU Craiova s-a impus pe terenul lui FC Argeș, scor 2-0, in primul meci al etapei cu numarul 5 din Liga 1. Andrei Prepelița (36 de ani), antrenorul piteștenilor a „tunat” la adresa jucatorilor sai, dupa eșecul suferit in fața oltenilor. „Incepem de la 0-1 in minutul 3, cu 'U' Cluj la fel. Cred ca mai…

- Una calda și una rece, doua victorii și doua infrangeri pentru FC Argeș… – Ne așteptam la un meci greu cu cei de la Rapid, mai ales dupa rezultatele obținute acasa, publicul extraordinar, știam ce ne așteapta acolo, dar Andrei Prepelița a pregatit foarte bine acest meci. Din pacate, ca și la Sepsi,…

- Rapid a caștigat partida cu FC Argeș din etapa #4 a Ligii 1, scor 2-1. Andrei Prepelița, antrenorul piteștenilor, a analizat infrangerea echipei sale. „Nu ne-au surprins cu nimic, un gol venit pe neașteptate pentru ca nu-și creasera ocazii de gol. Nu a ieșit nimeni, Sefer a fost nepermis de liber, a…

- Conferința de presa azi, la hotel Ramada din Pitești, in avanpremiera la etapa cu numarul patru a Superligii de fotbal. Au participat Grigore Turda, capitanul FC Argeș, și antrenorul Andrei Prepelița. „Trebuie sa eliminam greșelile din defensiva, din ultimul meci, cu U Cluj. Iar cu o organizare mai…

- FC Argeș a anunțat ca se desparte de George Ganea (23 de ani). Imprumutat de la Farul, atacantul ar trebui sa revina sub comanda lui Gica Hagi. FC Argeș a avut o vara plina pe piața transferurilor. Andrei Prepelița a primit atacanții doriți, așa ca George Ganea a ieșit din planurile lui. FC Argeș a…

- Andrei Prepelița, antrenorul lui FC Argeș, l-a certat pe arbitrul Viorel Flueran, dupa infrangerea echipei sale cu Sepsi, scor 0-4. Prepelița acuza penalty-ul acordat la hențul lui Cestor, in startul reprizei secunde. In urma loviturii de pedeapsa, Matei a deschis scorul pestru covasneni. Prepelița…

- FC Argeș pregatește cu mare atenție startul noului sezon competițional. Alb violeții vor intalni sambata, de la ora 18.30, pe propriul teren, pe UTA, in prima runda a noii ediții de campionat. Andrei Prepelița, antrenorul echipei, vrea ca alb-violeții sa inceapa cu dreptul noul sezon: ”Suntem in fața…