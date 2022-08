Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii militari ai DNA au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea masurii controlului judiciar fața de Popescu Bogdan, ofițer in cadrul SRI, fiind acuzat de trafic de influența.

- Un barbat din Galati, care avea suspendat dreptul de a conduce fiind cercetat intr-un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influenta substantelor psihoactive, a fost depistat in trafic sub influenta canabisului, informeaza, vineri, Inspectoratul Judetean de Politie, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) – Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea unei angajate a Primariei municipiului Pascani, acuzata de trafic de influenta in forma continuata. Potrivit reprezentantilor DNA, in perioada februarie 2020 – iulie 2021, inculpata, in calitate…

- Magistratii de la Instanta suprema au decis, miercuri, inceperea judecarii de fond in dosarul in care Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii si al Tineretului si Sporturilor, este acuzat de luare de mita si trafic de influenta, dupa ce ar fi primit aproape 800.000 de euro de la oameni de afaceri,…

- Procurorii DNA - Serviciul Teritorial Cluj Napoca au confirmat oficial trimiterea in judecata a inculpatului Silviu Cristinel Crețu, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, pentru doua infracțiuni, respectiv luare de mita și trafic de influența. Procurorii au facut un ...