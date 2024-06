Stiri pe aceeasi tema

- Un șef din Politia Locala Sector 1 si alti doi politisti din cadrul institutiei au fost retinuti de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati, printre altele, de luare de mita, a informat, miercuri, DNA. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale…

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a corupției l-au reținut pe șeful Compartimentului Control Activitați Comerciale din Direcția Control Urban din Poliția Locala a Sectorului 1 și pe doi subalterni ai acestuia, pentru fapte de luare de mita, dupa ce aceștia ajunsesera sa ceara pana la 14.000 de…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei efectueaza cercetari intr o cauza penala constituita ca urmare a unei sesizari din oficiu ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea, in perioada 2023 2024, a unor infractiuni de coruptie, fals, etc. de catre…

- A dat cu subsemnatul! Fostul șef al SRI Florian Coldea a mers, astazi, la o sectie de politie din Voluntari pentru a semna controlul judiciar in dosarul in care este cercetat pentru trafic de influenta. Coldea a transmis ca nu face comentarii „pana la finalizarea anchetei” și ca are incredere in justiție.…

- Generalul in rezerva Florian Coldea, fostul șef al Serviciului Roman de Informații este la sediul DNA. El ar fi suspect intr-un dosar de trafic de influența in instanțe, potrivit unor surse oficiale. Fostul șef al SRI, Florian Coldea, a fost chemat la DNA, joi dimineața, ca urmare a unei plangeri depuse…

- Generalul in rezerva Florian Coldea, fostul șef al Serviciului Roman de Informații (SRI), a venit joi la DNA. El ar fi suspect intr-un dosar de trafic de influența in instanțe, potrivit unor surse oficiale. Mai devreme au venit la DNA Dumitru Dumbrava, fostul șef al direcției juridice din SRI, și avocatul…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a unui inculpat, pentru comiterea infractiunii de trafic de influenta.In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut, in esenta, urmatoarea stare…

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in doua dosare distincte, a unui avocat ialomițean și a altor doua persoane, acuzațiile fiind de trafic de influența, dupa ce aceștia ar fi promis ca au puterea de a influența judecatori de la Curtea de Apel București,…