- Incidența cazurilor COVID din București iși continua trendul descendent și ajunge joi, 11 noiembrie, la 7,94 cazuri la mia de locuitori, potrivit datelor comunicate de DSP București. Este a 20-a zi cand rata este in scadere și la cel mai scazut nivel inregistrat dupa 1 octombrie 2021. La data de 1 octombrie…

- Incidența cazurilor COVID din București iși continua trendul descendent și ajunge miercuri, 10 noiembrie, la 8,35 cazuri la mia de locuitori, potrivit datelor comunicate de DSP București. Este a 19-a zi cand rata este in scadere și la cel mai scazut nivel inregistrat dupa 2 octombrie 2021.La data de…

- Incidența cazurilor COVID din București iși continua trendul descendent și ajunge marți, 9 noiembrie, la 8,89 cazuri la mia de locuitori, potrivit datelor comunicate de DSP București. Este a 18-a zi cand rata este in scadere și pentru prima data din 3 octombrie cand inregistreaza o valoarea sub 9 la…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in septembrie 2021, la 4,554 miliarde de lei, in scadere cu 0,51% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au crescut cu 6,12%, la 1,507 miliarde de lei (echivalent), conform…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 4,621 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 2,1%, in aceasta saptamana. Valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 33,24%, in comparatie cu saptamana anterioara.

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a scazut in luna iulie cu 1,7 puncte comparativ cu luna anterioara, la valoarea de 74,5 puncte, (fata de aceeasi luna a anului precedent, indicatorul a crescut cu 44,1 puncte). ”Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in iulie 2021, la 4,5 miliarde de lei, in scadere cu 4,03% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au urcat cu 10,18%, la 1,57 miliarde de lei (echivalent), conform…

