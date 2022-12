Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 2,779 miliarde de lei la capitalizare, 1,4%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 62,91%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursiera a ajuns la 201,208 miliarde de lei, in perioada 5 – 9 decembrie 2022, de la 198,428 miliarde de lei in saptamana 28 noiembrie – 2 decembrie 2022. Tranzactiile cu actiuni au generat un rulaj de 179,900 milioane de lei, in scadere fata de 485,049 milioane de lei, in saptamana anterioara. Cea mai buna zi de tranzactionare la BVB a fost…