Stiri pe aceeasi tema

- Capitalizarea burselor chineze a scazut cu 560 de miliarde de dolari intr-o saptamana, din cauza restrictiilor anuntate de autoritatile de reglementare. Actiunile companiile de tehnologie au scazut vineri la noi minime, iar principalul indice din Hong Kong a atins cel mai redus nivel din aproape 10…

- Capitalizarea burselor din Hong Kong si China continentala a scazut cu 560 de miliarde de dolari intr-o saptamana, fondurile de investitii renuntand la unele actiuni preferate de mult, din cauza restrictiilor anuntate in ultima perioada de autoritatile de reglementare, care au prabusit increderea,…

- Grupul ByteDance intentioneaza sa se listeze fie in trimestrul patru al acestui an, fie la inceputul anului 2022, a relatat prima oara Financial Times, citand o sursa apropiata situatiei. “Ne asteptam la recomandarile finale din partea ByteDance in septembrie. Ei depun in prezent toate documentatia…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a decis joi sa le ofere azil temporar cetatenilor din Hong Kong prezenti in Statele Unite ca urmare a ''eroziunii drepturilor si libertatilor lor'' cauzata de China, decizie ce amplifica tensiunea dintre Washington si Beijing, relateaza AFP. …

- Bursa din New York a încheiat în scadere sesiunea de marți, trasa în roșu de preluarea profitului și de politica Chinei privind giganții tehnologici, înainte de ieșirea de miercuri a bancii centrale a SUA (Fed), potrivit AFP.Dow Jones a scazut cu 0,24% pâna la 35.058,52…

- Poliția din Hong Kong a arestat joi cinci persoane pe care le acuza ca au publicat carți pentru copii cu oi și lupi, afirmand ca scopul acestora este de a indemna tineretul la ura impotriva guvernului orașului. Cei 5 sunt acuzați de sedițiune, relateaza Reuters . Arestarile sunt doar ultima dintr-o…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca doreste ca Guvernul sa investeasca cel putin 13 miliarde de euro anual de la buget in economie, iar acest lucru inseamna ca in 2028 Romania va avea investiti peste 150 de miliarde de euro, o suma care reprezinta aproape PIB-ul Romaniei din aceasta perioada.

- Apple Daily, tabloidul pro-democrație din Hong Kong, se va închide miercuri la miezul nopții și își va tipari ultimul numar joi dupa ce a fost vizat de o razie masiva a poliției saptamâna trecuta, relateaza The Guardian.Ziarul și fondatorul sau, miliardarul activist Jimmy Lai,…