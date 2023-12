Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea de piata a bursei Indiei a depasit-o pe cea a bursei din Hong Kong, devenind a saptea cea mai mare din lume, pe masura ce optimismul cu privire la perspectivele economice ale tarii a crescut, transmite CNBC, potrivit news.ro.La sfarsitul lunii noiembrie, capitalizarea totala de piata a Bursei…

- Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, și liderul chinez Xi Jinping au avut o intilnire bilaterala la reședința guvernamentala Diaoyutai, in cadrul vizitei de lucru a șefului de stat belarus in China. "Creșterea istorica a nivelului relațiilor a dat un impuls puternic aprofundarii domeniilor…

- Se preconizeaza ca economia Indiei va trece in frunte in urmatorii trei ani, conducand cresterea in regiune. Cresterea PIB-ul Indiei pentru anul fiscal care se incheie in martie 2024 va atinge 6,4%, a declarat luni agentia de rating intr-un raport separat, aceasta fiind mai mare decat prognoza sa anterioara…

- Se preconizeaza ca economia Indiei va trece in frunte in urmatorii trei ani, conducand cresterea in regiune. Cresterea PIB-ul Indiei pentru anul fiscal care se incheie in martie 2024 va atinge 6,4%, a declarat luni agentia de rating intr-un raport separat, aceasta fiind mai mare decat prognoza sa anterioara…

- FMI a citat o crestere mai buna decat se astepta in trimestrul trei si anunturile recente ale Beijingului pentru sustinerea redresarii economice. Cu toate acestea, FMI inca se asteapta ca cresterea economica sa incetineasca anul viitor la 4,6%, ”pe fondul slabiciunii continue a pietei imobiliare si…

- Ministrul de externe Wang Yi se va intalni cu secretarul de stat Antony Blinken și posibil cu Joe Biden, in prima sosire la Washington a unui oficial chinez de rang inalt, dupa o serie de vizite americane la Beijing, scriu AFP și NBC News.Cel mai inalt diplomat chinez ajunge joi in SUA, deschizand calea…

- Fondul Monetar International a inrautatit miercuri previziunile privind cresterea economiei Chinei in 2023 si 2024, spunand ca redresarea "pierde avant" si citand slabiciunea cu care se confrunta sectorul imobiliar al tarii, transmite Reuters.

- Kurt Leung, 38 de ani, un funcționar din Hong Kong, a fost condamnat vineri, 6 octombrie, la 4 luni de inchisoare, dupa ce a pledat vinovat ca a importat 18 carți pentru copii, „cu oi și lupi”, care au fost considerate „subversive”, scrie Toronto Sun, care citeaza agenția AP.Leung a fost arestat in…