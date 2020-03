Capitalizarea Bursei de Valori la Bucureşti a scăzut cu peste 20,6 miliarde de lei în această săptămână Bursa de Valori de la Bucuresti a pierdut in aceasta saptamana peste 20,6 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 11,3%, pe fondul temerilor privind o pandemie de coronavirus.



Daca in saptamana 17-21 februarie 2020 capitalizarea pietei a depasit 182,82 miliarde de lei, in perioada 21-28 februarie acesta a scazut la 162,175 miliarde de lei, usor peste nivelul inregistrat in decembrie 2018, releva datele publicate pe site-ul bursei.



In schimb, valoarea totala a tranzactiilor cu actiuni derulate in ultima saptamana pe Bursa de la Bucuresti a crescut de aproape patru ori,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori de la Bucuresti a pierdut in aceasta saptamana peste 20,6 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 11,3%, pe fondul temerilor privind o pandemie de coronavirus.Daca in saptamana 17-21 februarie 2020 capitalizarea pietei a depasit 182,82 miliarde de lei, in perioada 21-28…

- Coronavirusul afecteaza și bursa romaneasca, pe modelul marilor țari! Bursa de Valori Bucuresti a scazut cu 3,9% de la inceputul saptamanii, dinamica reflectata de evolutia indicelui principal BET si de cea a indicelui dividendelor BET-TR, anunța Ziarul Fiananciar, conform Mediafax.Citește…

- BRD Societe Generale a inregistrat, in 2019, un profit net in scadere la 1,499 mld. lei BRD Groupe Societe Generale a inregistrat, in 2019, un profit net in scadere la 1,499 miliarde de lei, acelasi trend fiind consemnat si de banca, care a raportat un rezultat de 1,528 miliarde de lei, potrivit Situatiei…

- BRD Groupe Societe Generale a inregistrat, in 2019, un profit net in scadere la 1,499 mld. lei BRD Groupe Societe Generale a inregistrat, in 2019, un profit net in scadere la 1,499 miliarde de lei, acelasi trend fiind consemnat si de banca, care a raportat un rezultat de 1,528 miliarde de lei, potrivit…

- Horizon Capital, unul din principalii administratori de fonduri de private-equity din regiune, a anunțat astazi ca fondul de 200 milioane de dolari aflat în gestiune, Emerging Europe Growth Fund III (“EEGF III”) a investit 7 millioane de dolari pentru o participație…

- Cele 7 fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul II) au realizat in 2019 un randament mediu de 11,8%, cea mai buna performanta din ultimii 9 ani, pe fondul recuperarii deprecierilor cauzate de efectele OUG 114/2018 in economie si pe pietele financiare, precum si evolutiilor peste asteptari ale…

- Cele 7 fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul II) au realizat in 2019 un randament mediu de 11,8%, cea mai buna performanta din ultimii 9 ani, pe fondul recuperarii deprecierilor cauzate de efectele OUG 114/2018 in economie si pe pietele financiare, precum si evolutiilor peste asteptari ale…

- Bursa de Valori de la Bucuresti este a treia cea mai performanta din lume in 2019, dupa Grecia si Rusia, in contextul in care in urma cu un an actiunile de la bursa romaneasca s-au prabusit pe fondul perspectivelor “taxei pe lacomie” anuntate de Guvernul PSD, relateaza Bloomberg. Ministrul Finanțelor…