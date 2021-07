Stiri pe aceeasi tema

- Vietnamul i-a plasat sambata in lockdown pe cei opt milioane de locuitori ai capitalei sale, Hanoi, in incercarea de a limita inmultirea cazurilor de infectare cu coronavirus. Autoritatile au raportat vineri peste 7.000 de cazuri de infectare pe teritoriul tarii, al treilea record de infectari zilnice…

- Regatul Unit a inregistrat in ultimele 24 de ore peste 54.000 de noi cazuri de Covid-19, cu mai mult de 40% fata de saptamana trecuta. Este cel mai mare numar zilnic de infectari din luna ianuarie pana in prezent. Autoritatile au raportat sambata 41 de decese asociate, in scadere cu 8 fata de ziua…

- Rusia a raportat duminica 25.142 de noi contaminari cu COVID-19 in ultimele 24 de ore, un numar record inregistrat dupa data de 2 ianuarie in tara puternic afectata de varianta Delta a coronavirsului.

- Autoritatile din Moscova au anuntat duminica un numar record de decese din cauza coronavirusului, produse in ultimele 24 de ore, semnaland degradarea situatiei epidemiologice din Rusia, tara lovita de un val...

- Anunțul a fost facut de primarul Serghei Sobianin, care explica astfel agravarea brusca a situației pandemice in oraș. Aceasta in condițiile in care campania de vaccinare a cunoscut o scadere in intensitate, in ultimele luni, dupa cum relateaza AFP. Autoritațile din capitala rusa suspecteaza aparitia…

- Insulele Seychelles au raportat miercuri o creștere record a numarului de infecții cu coronavirus, in pofida faptului ca țara insulara a vaccinat deja 85% din populație, preponderent cu vaccinul chinezesc dezvoltat de Sinopharm, relateaza CNN. Ministrul sanatații din aceasta țara a raportat 497 de noi…

- Autoritațile au confirmat vineri 1.636 de cazuri noi dupa efectuarea a 31.991 de teste, in ultimele 24 de ore. Au murit 138 de persoane infectate, in vreme ce la ATI sunt internați 1.284 de pacienți, numar in scadere fața de ieri. Cum au evoluat numarul de cazuri noi și numarul testelor efectuate in…

- India a atins un nou record mondial de infectari, joi, cu peste 375.000 de persoane raportate cu imbolnavire de Covid-19 in ultimele 24 de ore, relateaza Euronews. Situația pare ca nu se imbunatațește deloc in aceasta țara, care se confrunta de mai multe zile cu o agravare accentuata a pandemiei.