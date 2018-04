Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de angajati ai Institutului de Pneumofiziologie "Marius Nasta" din Capitala, biologi, asistente, personal administrativ, dar si medici, au protestat, miercuri, pentru a patra oara in ultima saptamana, in curtea unitatii spitalicesti, fiind nemultumiti de reducerea sporurilor.

- Mihai Tatulici este bucatar profesionist, iar de Paște va gati anumite rețete speciale, care nu sunt la indemana oricui. Este autorul mai multor carți de bucate, iar din mana sa ies adevarate delicatesuri. S-a pensionat in urma cu cațiva ani, iar in prezent Mihai Tatulici este bucatar profesionist.…

- Primaria Capitalei a anuntat ca, in perioada 12 – 15 aprilie, va fi organizata a patra editie a Festivalului Spotlight. In perioada evenimentului, Calea Victoriei va deveni pietonala intre orele 20:30 si 23:00.

- Traficul rutier va fi restrictionat sambata si duminica in Capitala, avand in vedere organizarea unor evenimente sportive, religioase si culturale.*** In conformitate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, sambata va avea loc un eveniment moto.…

- Cluj-Napoca, oras in care apartamentele costa mai mult, pe metru patrat, decat in Capitala, egaleaza Bucurestiul la capitolul randamente aduse pentru investitori de spatiile comerciale moderne, un segment imobiliar din ce in ce mai atractiv pentru investitori si o piata ce inregistreaza cresteri…

- Capitala a fost cuprinsa luni spre orele pranzului de o ninsoare puternica, cum putine au fost in iarna ce a trecut. Imagini cu ninsoarea intensa si fulgii mari din diverse zone din Bucuresti au fost postate de utilizatori pe retelele sociale.

- Politistii de la Brigada Rutiera Bucuresti avertizeaza ca riscul producerii de accidente este foarte ridicat din cauza cetii dense ce va acoperi Capitala în noaptea de marti spre miercuri.

- Locuințele s-au scumpit cu 9,1% in 2017, dupa un avans de 12,4% in anul 2016, arata un raport intocmit de catre Imobiliare.ro . ”In 2017 am aniversat 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeana, perioada in care și piața imobiliara a parcurs un ciclu economic complet. Intre timp, și prețurile proprietaților…