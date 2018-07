Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, duminica, doua avertizari cod galben de averse si vijelii. Una dintre atentionari intra in vigoare la ora 18.00 si vizeaza paisprezce judete din sud-vestul tarii, iar cea de a doua avertizare cod galben va fi valabila incepand de luni dimineata si pana marti seara, interval…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pe rauri din 19 judete, dar si o atentionare Cod galben ce vizeaza bazine hidrografice din 30 de judete, pana pe 1 iulie, printre care si raurile din Dobrogea. Potrivit Institutului National…

- Capitala si 17 judete sunt sub cod galben de ploi puternice, in vigoare pana joi seara. In vigoare este si o informare meteo de ploi, vant si grindina pentru cea mai mare parte a tarii, pana vineri dimineata.

- Administrația Naționala de Meteorologie a lansat noi avertizari meteo de vreme rea. Astfel, mai multe județe din țara se afla sub cod portoclaiu și galben de furtuni, ploi abundente și descarcari electrice.

- Treizeci si doua de judete sunt sub o avertizare cod galben de ploi torentiale, vijelii, descarcari electrice si izolat grindina, vineri, incepand cu ora 6.00 si pana la ora 23.00. De asemenea, pentru rauri din 16 judete va fi in vigoare o avertizare de inundatii, pana sambata, la ora 10.00.

- UPDATE Instabilitatea atmosferica va fi extrem de accentuata in municipiul Bucuresti, in zilele de vineri si sambata, iar in acelasi timp valorile termice maxime vor urca pana spre 32 de grade Celsius,...

- Hidrologii au instituit Cod portocaliu de inundatii pe rauri din 5 judete si Cod galben pe rauri din 27 de judete, incepand de miercuri seara, in timp ce mai bine de jumatate de tara va intra sub avertizare...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica seara, o avertizare cod portocaliu de ploi si grindina pentru judetul Caras-Severin, alte 12 judete fiind sub avertizare cod galben.