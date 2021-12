Stiri pe aceeasi tema

- Sunt vești noi venite de la meteorologi, cu privire la prognoza pentru perioada imediat urmatoare! Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a transmis, in dimineața zilei de luni, 29 noiembrie, atat o informare meteo, cat și o atenționare COD GALBEN. Astfel, prin intermediul informarii meteorologice,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o atentionare meteorologica Cod galben de vant si ninsoare viscolita, valabila in orele urmatoare in zone din 10 judete. Meteorologii au transmis si o prognoza speciala pentru Capitala.

- Traficul rutier a fost restricționat in Pasajul Unirii din Capitala pentru ca o parte din peretele lateral s-ar putea prabuși, a anunțat, joi, Brigada Rutiera București. Administrația Strazilor intervine in regim de urgența, dupa ce mai multe panouri de granit s-au desprins.

- Circulatia tramvaiului 41 este blocata pe sensul spre Piata Presei, din cauza unui accident, a anuntat, joi dimineata, Societatea de Transport Bucuresti, pe Twitter. „Linia 41 – blocata pe Soseaua Virtutii, la Pod Ciurel, pe sensul spre Piata Presei. Cauza: eveniment de circulatie”, noteaza STB. Pentru…

- Traficul este restrictionat, miercuri dimineata, pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, la kilometrul 18, pe sensul de mers catre Capitala, in zona localitatii Ciorogarla, judetul Ilfov, din cauza unei coliziuni fata-spate intre patru autovehicule, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei Romane. In…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul se desfașoara dirijat, pe a doua banda, la kilometrul 31+200 de metri(loc. Bolintin Vale, jud. Giurgiu) pe Autostrada A1 pe sensul Pitești catre București, in urma unui accident in care au fost implicate doua…

- Traficul pe bd. Iuliu Maniu, pe sensul de mers spre Pitesti, va fi deviat/restrictionat, incepand de sambata, in contextul lucrarilor de modernizare a liniilor de tramvai pe bd. G-ral Vasile Milea, potrivit Agerpres. "Avand in vedere stadiul executiei lucrarilor in cadrul proiectului 'Modernizare…

- In perioada 28 octombrie - 7 noiembrie, restaurantele, cafenelele, cinematografele, saloanele de infrumusețare, divertismentul și centrele sportive nu vor funcționa in Moscova, capitala Federației Ruse. Numai farmaciile și magazinele alimentare vor fi deschise. Evenimentele culturale,…