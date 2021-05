Stiri pe aceeasi tema

- Liderii USR PLUS spun ca intenționeaza sa soluționeze situația care a creat tensiuni. Dan Barna a dat asigurari ca bugetul Capitalei va fi aprobat in perioada urmatoare. Liderul USR s-a oferit sa se implice in mediere și a subliniat ca „respectarea lucrurilor negociate este esențiala”.Și Premierul Florin…

- Consilierii generali ai Capitalei au decis sa nu adopte bugetul aferent anului 2021 in ședința care a avut loc miercuri. Decizia a fost prefațata de ample tensiuni și declarații in contradictoriu intre reprezentanții USR – PLUS și primarul Nicușor Dan. In cazul bugetului, doar 17 consilieri au fost…

- Consiierii PNL din anunța ca susțin propunerea de buget inițiata de Primarul General, Nicușor Dan, dupa ce USR PLUS i-a cerut edilului Capitalei retragerea proiectului: „Avem așteptarile noastre fața de ceea ce trebuie facut dar nu rezolvam lucrurile decat lucrand impreuna”.

- Viceprimarul Horia Tomescu și consilierii USR PLUS amenința ca nu vor vota miercuri bugetul Primariei Capitalei ”deoarce nu sprijina realizarea obiectivelor pe care nni le-am asumat”.”Actualul buget al primariei este de 7 miliarde de lei, ceea ce ne suprinde pentru ca toate…

- Consilierii generali ai Capitalei au adoptat, in sedinta de vineri, cu 34 de voturi "pentru", 17 "impotriva" si trei abtineri un proiect care vizeaza digitalizarea patrimoniului bucurestean, prin realizarea unui circuit al monumentelor cu ajutorul codurilor QR. Cheltuielile pentru acest proiect…

- Consilierii generali ai PNL anunța faptul ca vor vota orice termen va fi propus de primarul general Nicușor Dan, dar acesta trebuie explicat foarte bine. Practic, PNL s-a razgandit din nou și nu țin cu dinții de suspendarea pe doar 3 luni a PUZ-urilor din Capitala, ci vor vota orice termen in care…

- Gabriela Firea il acuza pe Nicușor Dan ca vrea suspendarea investițiilor publice și private timp de doi ani: „PSD nu susține o astfel de aberație administrativa. Daca PNL voteaza abuzul dement al primarului caruia nu ii pasa de oameni, va avea soarta PNȚ-CD”. „Capitala intra in colaps! Investițiile…

- Liderul PSD București, Gabriela Firea, susține ca actualul primar al Capitalei, Nicușor Dan, urmarește suspendarea investițiilor timp de 2 ani, ceea ce inseamna ca Bucureștiul va intra in colaps. Citește și: Valeriu Gheorghița anunța cand se va renunța la purtarea maștii in Romania ”Capitala…