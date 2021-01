Stiri pe aceeasi tema

- Premierul nipon Yoshihide Suga a anuntat astazi, in cadrul unei conferinte de presa, ca executivul sau preconizeaza sa impuna o noua stare de urgenta in regiunea capitalei Tokyo in fata recrudescentei contaminarilor cu noul tip de coronavirus. Acesta a descris drept „foarte severa” situatia sanitara…

- Premierul nipon Yoshihide Suga a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca executivul sau preconizeaza sa impuna o noua stare de urgenta in regiunea capitalei Tokyo in fata recrudescentei contaminarilor cu noul tip de coronavirus, descriind drept "foarte

- Tokyo a raportat 816 noi cazuri zilnice de coronavirus duminica, la o zi dupa ce guvernatorul Yuriko Koike a cerut ca guvernul sa declare din nou starea de urgenta, potrivit Mediafax. Tokyo a raportat 816 noi cazuri de coronavirus duminica, scrie Reuters. Datele vin la o zi dupa ce…

- Guvernatorul orasului Tokyo, Yuriko Koike, a cerut azi guvernului japonez sa declare din nou stare de urgenta, in contextul in care capitala nipona a inregistrat in aceasta saptamana un numar record de infectari cu Covid-19, anunța news.ro . “Noi, guvernatorii din Tokyo si din trei prefecturi, am solicitat…

- "Noi, guvernatorii din Tokyo si din trei prefecturi, am solicitat guvernului sa declare stare de urgenta", a spus Koike dupa o reuniune de trei ore cu Yasutoshi Nishimura, ministru insarcinat cu lupta impotriva coronavirusului. Calificand situatia ca "grava", Nishimura a spus ca guvernul va analiza…

- Premierul Japoniei, Yoshihide Suga, a afirmat ca Jocurile Olimpice si Jocurile Paralimpice de la Tokyo, amanate de anul trecut, vor avea loc, in ciuda ingrijorarilor legate de cresterea numarului de cazuri de infectare cu coronavirus, relateaza bbc.com.

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo din 2020, amanate pentru vara anului viitor din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat, miercuri, ca au ales un nou director artistic pentru a regandi de o maniera "mai simpla si mai sobra" ceremoniile de deschidere si de inchidere, informeaza AFP. Aceasta…

- Jocurile Olimpice vor avea loc in perioada 23 iulie - 8 august anul viitor, urmate de Jocurile Paralimpice in perioada 24 august - 5 septembrie. Comitetul de organizare de la Tokyo, Guvernul metropolitan din Tokyo si guvernul central urmeaza sa prezinte miercuri un raport interimar cu privire la noile…