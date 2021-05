Stiri pe aceeasi tema

- Metropola israeliana Tel Aviv a fost tinta, marti seara, a unei ploi de rachete lansate din Fasia Gaza de miscarea islamista Hamas, dupa ce armata israeliana a distrus o cladire cu 13 etaje considerata un fief Hamas.

- Miscarea islamista Hamas a anuntat marti seara ca a lansat 130 de rachete in directia metropolei israeliene Tel Aviv, unde au sunat sirenele. Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, a publicat pe pagina sa de Facebook o inregistrare video cu atacul asupra Tel Aviv-ului. In imagini se vad oameni…

- Metropola israeliana Tel Aviv a fost tinta marti seara a unei ploi de rachete lansate din Fasia Gaza de miscarea islamista Hamas, relateaza AFP. Cu putin inainte de ora 21:00 (ora 18:00 GMT), Hamas a anuntat ca va lovi dur Israelul dupa ce fortele aeriene israeliene au distrus o cladire cu zece etaje…

- Armata israeliana a afirmat marti ca a ucis 15 membri ai unor grupari armate palestiniene in Fasia Gaza, asupra careia Fortele aeriene israeliene au lansat 130 de lovituri de riposta, in urma tirurilor de rachete lansate asupra statului evreu, relateaza AFP, Reuters si agentia israeliana de presa TPS.…

- Grupuri islamiste palestiniene au lansat, luni, zeci de rachete spre teritoriul israelian, in contextul violentelor israelo-palestiniene din Ierusalim, iar, in replica, armata israeliana a atacat pozitii militare din Fasia Gaza.

- Armata israeliana a anuntat sambata dimineata ca a atacat obiective ale miscarii Hamas din Fasia Gaza, in raspuns la rachete lansate asupra teritoriului israelian, transmite dpa. Fortele de aparare ale Israelului (IDF) au lovit facilitati de infrastructura subterane si lansatoare de rachete in Gaza…