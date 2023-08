Stiri pe aceeasi tema

- Capitala Indoneziei, Jakarta, a fost clasata miercuri orasul cu cel mai poluat aer din lume, dupa ce s-a aflat constant din luna mai printre cele mai poluate 10 orase la nivel global, conform datelor furnizate de IQAir, o platforma elvetiana pentru monitorizarea aerului, relateaza Reuters.

- Guvernul italian aloca suma de 2,9 milioane de euro pentru a combate raspandirea unei specii de crab deosebit de invazive, care ameninta pozitia Italiei drept unul dintre cei mai mari producatori mondiali de scoici, transmite luni Reuters. Crabul albastru, specie originara din vestul Atlanticului, s-a…

- Ploile abundente au afectat luni sudul Scandinaviei provocand deraierea unui tren si inundarea mai multor drumuri, acesta putand deveni, potrivit autoritatilor din Suedia si Norvegia, cel mai sever episod de vreme ploioasa inregistrat in aceasta regiune in ultimele decenii, relateaza Reuters. Meteorologii…

- Iubitorii de ciocolata au primit o veste proasta saptamana aceasta: va deveni mai scump sa isi satisfaca pofta, transmite Bloomberg. Costul boabelor de cacao angro a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu iar producatorii pariaza ca preturile pentru acest ingredient crucial al ciocolatei…

- Grupul de bunuri de consum Unilever, care produce marcile de inghetata Ben & Jerry’s si Magnum, a anuntat marti ca spera sa vanda mai multa inghetata in Europa in vara acestui an, dar este ingrijorat ca temperaturile extreme ar putea sa ii afecteze vanzarile deoarece i-ar reorienta pe consumatori spre…

- La nivel național, mai mulți medici care activeaza in spitale, vor sa renunțe la contractele pentru garzi suplimentare din cauza sporurilor pe care le primesc. O astfel de situație este in Buzau, la Spitalul Județean de Urgența (SJU), unde, potrivit agerpres.ro, „mai multi medici au renuntat la contractele…

- Medicii trag un semnal de alarma privind cresterea alarmanta a cazurilor de ficat gras non-alcoolic, o afectiune complexa, progresiva si multisistemica, o povara medicala si de sanatate publica la nivel global. Conform statisticilor facute la nivel global, ficatul gras non-alcoolic reprezinta o epidemie…

- Bursa din Germania a ajuns la un nivel ridicat record. Bursele europene au crescut vineri, iar indicele principal din Germania a atins un nivel ridicat record, pe fondul optimismului referitor la un acord privind plafonul datoriei publice a SUA, care a incurajat investitorii sa cumpere active mai…