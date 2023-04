Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta, joi dupa-amiaza, ca pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti se circula ingreunat la intrarea in Capitala, fiind formata coloana de autovehicule pana la kilometrul 14, iar pe DN 7 Pitesti – Sibiu sunt valori de trafic crescute in localitatea…

- Cu cateva zile inainte de Paste, iepurasul ACVO a ajuns incarcat cu daruri la elevii din clasa a VI-a de la Scoala Profesionala de Industrie Alimentara Tibana. Actiunea face parte din proiectul IMPREUNA PENTRU ACELEASI SANSE, menit a preveni abandonul scolar in randul elevilor de gimnaziu. Pentru al…

- Mai este puțin pana la Paște, iar reprezentanții agențiilor de turism au pregatit deja pachete pentru turiștii care opteaza pentru vacanța in afara țarii. Daca te numeri printre cei care nu iți dorești sa iți petreci sarbatorile in Romania, trebuie sa știi ca exista cateva destinații extrem de populare.

- Statul roman ofera, ca ajutor, pachete alimentare de 25 de kilograme persoanelor nevoiase, inainte de Pastele 2023. Aceste produse vor ajunge la romanii sarmani luna viitoare, in aprilie, dupa cum a precizat ministrul Investițiilor și proiectelor europene, Marcel Boloș. Anul acesta se acorda șase tranșe…

- In urma cu 58 de ani, tractorul U 650, de concepție romaneasca, facea furori la Targul internațional de la Leipzig. A obținut medalia de aur și Diploma de onoare. Produs la UTB (Uzina Tractorul Brașov), avea un motor de 65 de cai putere, in patru timpi, cu 1800 de rotații pe minut. „S-a impus prin performanțele…

- Un accident violent s-a produs in aceasta dimineața in Otopeni, acolo unde trei mașini au fost implicate intr-un carambol. In urma coliziunii, au rezultat patru victime care au avut nevoie de intervenția medicilor. La aceasta ora, circulatia rutiera a fost restrictionata pe sensul de mers Ploiesti-…

- Victoria Raileanu a povestit recent intamplarea care a marcat-o, dupa ce a ales sa mearga cu taxi prin București. La vremea respectiva, fiul ei era foarte mic, iar replica șoferului a afectat-o profund. Victoria Raileanu joaca in filmul romanesc „Taximetriștii”, care a inceput sa fie difuzat in cinematrografele…

- O categorie de mașini va avea interdicție de circulație prin zona Pieței Unirii. Noile restricții au fost stabilite printr-un acord obținut, joi, de Sectorul 4 al Capitalei in cadrul Comisiei Tehnice de Circulație din cadrul Primariei Municipiului București. Ce categorie de mașini va avea interzis in…