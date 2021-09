Capitala, din ce în ce mai poluată din cauza maşinilor Chișinaul este din ce in ce mai poluat, iar acest lucru se intimpla inclusiv din cauza dioxidului de azot eliminat de mașini. Insa importul de automobile nu scade, ba din contra, in acest an, a crescut cu 20 la suta. Potrivit datelor Centrului de Monitorizare a Calitații Aerului Atmosferic, in Capitala concentrația de dioxid de azot in aer depașește norma admisa. "Pe parcursul anului 2020, d Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

