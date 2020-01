​Cape to Cairo - De ce britanicii nu au reușit să construiască o cale ferată care să traverseze Africa de la sud la nord Acum peste 140 de ani britanicii au început sa puna în practica un plan nebunesc: o linie ferata de peste 9.000 km care sa strabata Africa de la nord la sud. În 30 de ani s-au construit peste 6.000 km, dar în articol puteți citi de ce linia de la nord la sud nu avea șanse sa fie realizata, deși s-au facut minuni ale tehnicii. Nici în prezent Africa nu poate fi traversata de la nord la sud cu trenul, dar câteva cai ferate au succes, iar chinezii sunt cei care în ultimul deceniu au extins rețeaua feroviara africana.



