Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor masuri bugetare, prin instituirea unor derogari de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, in sensul in care, in anul 2023, incepand cu data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, din Fondul de rezerva bugetara la…

- Magazine alimentare, fabrici de paine sau de lapte, o firma de catering, depozite de alimente, un laborator de patiserie etc. sunt cateva dintre firmele suprinse in neregula de inspectorii DSV. Toate au fost amendate pentru deficiențele grave depistate. O unitate a fost inchisa. Sute de comercianți…

- Comercianții și distribuitorii se așteapta la un numar tot mai mare de livrari, zilele urmatoare, in prag de Black Friday, dar și la colete mai ușoare din cauza puterii de cumparare mai scazute.

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat aprobarea seriei de masuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 in vederea incadrarii in tinta de deficit bugetar. ”Am spus de la bun inceput ca statul trebuie sa fie primul care face economii”, a declarat Ciolacu. ”Astazi, aprobam o serie de masuri…

- „Așteptam sa vedem in ce masura eficientizarea de cheltuieli și combaterea evaziunii fiscale, puse declarativ cap de afiș pentru acest pachet, se vor materializa cu adevarat sau ramanem doar cu creșterea taxarii in economia privata”, spune Radu Burnete, directorul executiv al Confederației Patronale…

- Țigari și alcool cu buletinul: Ce amenzi risca comercianții care vand minorilor Țigari și alcool cu buletinul: Ce amenzi risca comercianții care vand minorilor Proiectul de lege prin care comercianții vor putea verifica varsta persoanelor care cumpara țigari și bauturi alcoolice, a fost adoptat tacit…

- La data de 22 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campina au identificat și depistat trei barbați banuiți de comiterea infracțiunilor de efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos și insușirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor. In fapt, la data de 20…

- In Romania, una din 5 familii are restanțe la plata facturilor, conform INS. Este vorba de intreținere/chirii, utilitați, rate la banci etc. Cele mai multe dintre restanțe au fost la facturile la energie și intreținere (circa trei sferturi dintre cei care inregistreaza restanțe). INS i-a intrebat pe…