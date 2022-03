Capcane promotionale. Un alt caz de tentativa de frauda vizeaza in ultimele zile clientii Profi

Un alt caz de tentativa de frauda vizeaza in ultimele zile clientii Profi Romania, infractorii cibernetici folosind identitatea vizuala a unor companii cu reputatie pentru promovarea unor capcane promotionale prin care clientii sunt anuntati ca pot castiga un premiu de 340 de lei, avertizeaza expertii din cadrul Directoratului National de Securitate Cibernetica DNSC .Sub pretextul posibilitatii de a castiga un premiu de 340 RON dupa completarea unui chestionar, utilizatori din Romania primesc in ...