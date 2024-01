Capcana digitalizării: viteza plăților internaționale va slăbi sancțiunile impuse Rusiei Experții din industrie au avertizat ca un efort condus de G20 pentru a accelera plațile internaționale risca sa favorizeze infracțiunile financiare și sa impiedice aplicarea sancțiunilor impotriva Rusiei. Planurile de eficientizare a sistemelor de plata digitale pana in 2027 nu iau in considerare vulnerabilitatea tot mai mare a acestora in fața rețelelor criminale și riscurile […] The post Capcana digitalizarii: viteza plaților internaționale va slabi sancțiunile impuse Rusiei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

