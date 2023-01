Cantonament pentru Dumbrăviţa, amicale disputate de Poli şi Ripensia CSC Dumbravita se afla intr-un stagiu de pregatire centralizata, care se va desfașura la o pensiune din localitate. Alb-verzii se vor afla in cantonament pana sambata viitoare, 4 februarie, staff-ul tehnic pregatindu-le cate doua antrenamente zilnice, cu accent pus pe pregatire fizica, dar și doua meciuri de verificare, cu Șoimii Lipova (miercuri, 1 februarie) și ... The post Cantonament pentru Dumbravita, amicale disputate de Poli si Ripensia appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

