Ipswich Town, echipa care activeaza in liga a 3-a din Anglia, l-a inclus pe cantarețul britanic Ed Sheeran in lotul cu care va ataca promovarea in viitorul sezon, informeaza BBC, citat de News.ro . La Ipswich Town, Ed Sheeran va purta tricoul cu numarul 17, cantarețul precizand ca spera ca numarul sa fie „doar” pe hartie. „Cand cei de la Ipswich mi-au spus ce vor sa faca, am crezut ca este o gluma, dar mi s-a parut o idee buna. Cred ca va fi un sezon minunat si sunt onorat sa fiu parte din el”, a spus Ed Sheeran. „Sper doar ca numarul e doar pe hartie, pentru ca eu vreau ca echipa sa promoveze…