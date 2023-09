Stiri pe aceeasi tema

- PERFORMANȚA… Rezultat de excepție pentru atletul barladean Dragoș Nastasa (17 ani). Sportivul legitimat la CSȘ Barlad a cucerit medalia de argint la Campionatul Balcanic U18 din Turcia, in proba de 400 metri plat. Barladeanul a incheiat cursa in 48 de secunde și 33 de miimi de secunda. Dragoș Nastasa…

- LA LOT… Barladeanul Dragoș Nastasa, legitimat la CSȘ Barlad, va participa la Campionatul Balcanic de atletism – Juniori 2, care va avea loc la inceputul lunii septembrie, in Turcia. In varsta de 17 ani, Nastasa va concura in proba de 400 metri, dupa ce in luna iulie a devenit campion național la București.…

- CAMPIONELE NAȚIONALE… Canotoarele Bianca Elena Draghici și Bianca Camelia Ifteni, ambele din județul Vaslui, la Campionatul Național de Juniori, și-au imbogațit palmaresul cu un total de trei medalii de aur. Baza Nautica Dorobanț din Iași a gazduit intre 10 și 13 august, Campionatul Național de Canotaj…

- CANOTOARE DE AUR ȘI BRONZ!… Canotoarele Bianca Ifteni, din comuna Padureni și Bianca Draghici, din comuna Ivești, ambele din județul Vaslui, au ajuns pe podium la Campionatul Mondial de Canotaj – Under 19 din Franța. Bianca Ifteni a ajuns pe locul 1 la simplu vasle – feminin și Bianca Draghici a luat…

- Trei medalii de aur și trei de bronz pentru Romania, la Campionatele Mondiale de canotaj pentru juniori Under-19 de la Paris Sportivi romani au cucerit trei medalii de aur si trei de bronz, sambata, la Campionatele Mondiale de canotaj pentru juniori Under-19 de la Paris. Prima medalie de aur a fost…

- Sportivii romani au cucerit trei medalii de aur si trei de bronz, sambata, la Campionatele Mondiale de canotaj pentru juniori Under-19 de la Paris. Bianca Camelia Ifteni a devenit campioana mondiala de junioare la simplu vasle feminin, informeaza Agerpres.

- PARTICIPARE… Canotoarele Bianca Draghici, din comuna Ivești, și Bianca Ifteni, din comuna Padureni, lupta pentru medalii la Campionatul Mondial de Canotaj – Under 19 din Franța. Bianca Draghici va concura in proba de 8 plus 1, iar Ifteni va participa la simplu vasle – feminin. In aceste zile, la Paris,…

- Romania a cucerit șase medalii la Campionatul European de inot pentru juniori de la Belgrad. Printre protagoniști s-a numarat și o sportiva din Falticeni, Daria Silișteanu. Ea a concurat in mai multe probe, inclusiv pe echipe. A reușit doua rezultate remarcabile și s-a intors acasa cu doua medalii,…