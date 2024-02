Stiri pe aceeasi tema

- Campioana mondiala si europeana la canotaj Simona Radis a primit, miercuri seara, in cadrul Galei Sportului 2023, organizata de Agentia Nationala pentru Sport, trofeul de excelenta pentru cea mai buna performanta, in timp ce canoistul Catalin Chirila si canotoarea Ancuta Bodnar au fost desemnati sportivii…

- Mihaela Cambei (21 de ani) și-a confirmat dominația pe plan european la categoria 49 de kg, reușind pentru a treia oara sa se impuna la smuls, aruncat și total. Mai mult, halterofila a stabilit și doua noi recorduri continentale. Lacrimi, recorduri și aur pentru Mihaela Cambei la Campionatele Europene…

- Cea mai buna triatlonista din Romania se pregatește sa plece la primul concurs, in Zimbabwe pentru a acumula puncte care sa o duca la Jocurile Olimpice. Pana sa ajunga in Africa, frumoasa sportiva și-a facut echipa și a alergat 21 de kilometri la un semimaraton, la București. Cu 5 luni inaintea Jocurilor…

- Pugilista romana Lacramioara Perijoc a afirmat, in podcastul Drumul catre Medalii al Agentiei Nationale pentru Sport, ca medalia de campioana olimpica la JO 2024 de la Paris reprezinta cel mai mare vis al sau.„Cel mai mare vis al meu este sa fiu campioana olimpica. La anul, ca sa fie prima medalie olimpica…

- Vasile Catea, președintele Federației Romane de Box, a declarat cu mandrie ca anul 2023 a fost un an de excepție pentru sportul pugilistic romanesc, cu peste 80 de medalii internaționale caștigate de pugiliștii juniori in diverse competiții de prestigiu, inclusiv la Campionatele Europene și Mondiale.…

- Bernadette Szocs, campioana europeana in acest an, și-a stabilit obiectivul pentru 2024. Vrea medalie la Jocurile Olimpice de la Paris. Bernie vine dupa un sezon fantastic, in care a luat aurul la simplu la Jocurile Europene și a batut-o pe Chen Meng (campioana olimpica la Tokyo), la WTT Champions Frankfurt…

- Reprezentanții sportului romanesc și-au propus ca delegația Romaniei sa numere 142 de sportivi, iar totalul de medalii sa ajunga la 13. Canotoarele Ancuța Bodnar și Simona Radiș, pugilista Lacramioara Perijoc, atleta Alina Rotaru, inotatorul David Popovici,canoistul Catalin Chirila sau ciclistul Vlad…