Stiri pe aceeasi tema

- La sosirea sa miercuri la premiera filmului "The Story of My Wife", prezentat la Festivalul de la Cannes, actrita americana Sharon Stone a devenit regina incontestabila a covorului rosu, datorita rochiei sale impresionante, o creatie haute couture a casei de moda Dolce &Gabbana, relateaza EFE.…

- La sosirea sa miercuri la premiera filmului "The Story of My Wife", prezentat la Festivalul de la Cannes, actrita americana Sharon Stone a devenit regina incontestabila a covorului rosu, datorita rochiei sale impresionante, o creatie haute couture a casei de moda Dolce &Gabbana, relateaza EFE,…

- Red Carpet la Festivalul de la Cannes. Saptamana 2. Festivalul Internațional de Film de la Cannes, ediția 2021, a ajuns la saptamana cu numarul 2. Pe covorul roșu continua sa pașeasca nume cunoscute din industria cinematografica și nu numai. Iata ce ținute au afișat pe red carpet! Timothee Chalamet…

- O mulțime de celebritați, de actrițe, de regizori și-au facut apariția deja pe covorul roșu de la Cannes 2021. Festivalul de film a inceput pe 6 iulie și se va incheia pe 17 iulie. La eveniment și-a facut apariția și Ilona Brezoianu, care a dezvaluit motivul pentru care se afla acolo. Actrița joaca…

- Clujenii sunt puși serios pe facut bani, ca și cum ar vrea sa-i recupereze pe cei pierduți anul trecut in perioada UNTOLD. Festivalul UNTOLD 2021 se va desfașura in septembrie, la Cluj Napoca. Anunțul a fost facut pe pagina oficiala de Instagram a evenimentului și a avut efect imediat asupra prețurilor…