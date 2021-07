Stiri pe aceeasi tema

- Cineastul iranian Asghar Farhadi, regizorul peliculei ''A Hero'', si regizorul finlandez Juho Kuosmanen, realizatorul productiei ''Compartment No. 6'', au fost recompensati ex-aequo cu Marele Premiu al Juriului, sambata seara, in cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului…

- Cineastul francez Leos Carax a castigat sambata seara premiul pentru regie in cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes gratie lungmetrajului ''Annette'', un musical creat sub forma unei opere-rock flamboaiante, cu Adam Driver si Marion Cotillard in rolurile principale,…

- Pelicula ''Memoria'', in regia cineastului thailandez Apichatpong Weerasethakul, si ''Ahed's Knee', in regia israelianului Nadav Lapid, au fost recompensate ex-aequo sambata seara cu Premiul Juriului in cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes,…

- Filmarile de la "Annette", lungmetrajul care a deschis marti cea de-a 74-a editie a Festivalului de Film de la Cannes si care concureaza pentru castigarea trofeului Palme d'Or, au fost marcate de exigentele "uneori pur si simplu imposibile" ale regizorului sau, cineastul francez Leos Carax, au dezvaluit…

- Celebritatile si stralucirea revin marti pe Croazeta, dupa doi ani. Cea de-a 74-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, amanata doua luni, va avea loc cu prezenta fizica si se va incheia, pe 17 iulie, cu gala de premiere, noteaza click.ro. Lungmetraje semnate de Wes Anderson, Asghar Farhadi, Jacques…

- Filme regizate de cineasti celebri, precum Asghar Farhadi, Francois Ozon, Kirill Serebrennikov, Jacques Audiard, Nadav Lapid si Nanni Moretti se numara printre cele 24 de pelicule care au fost selectate in competitia de lungmetraje din acest an a Festivalului de la Cannes, informeaza site-ul oficial…