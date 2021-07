Laureata trofeului Palme d'Or in cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului de la Cannes, cineasta franceza Julia Ducournau, a multumit calduros juriului pentru ''ca a recunoscut nevoia avida si viscerala pentru o lume mai fluida si mai integratoare'', informeaza AFP. ''Multumesc juriului ca a facut apel la mai multa diversitate in experientele noastre in cinema si in vietile noastre si multumesc totodata pentru ca a permis monstrilor sa se intoarca'', a adaugat cu ochii in lacrimi regizoarea in varsta de 37 de ani, o pasionata a filmelor horror. Primind emotionata…