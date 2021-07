Stiri pe aceeasi tema

- Sean Penn a dezvaluit duminica, cu prilejul unei conferinte de presa din cadrul Festivalului de Film de la Cannes, ca aproape ratase sansa de a juca pentru prima data alaturi de fiica sa, Dylan, in pelicula ''Flag Day'', cel mai recent film al actorului, selectat in competitia oficiala a festivalului,…

- Lungmetrajul ''Onoda, 10 000 Nights in the Jungle'', in regia cineastului francez Arthur Harari, va fi proiectat in deschiderea sectiunii Un Certain Regard din cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului International de Film de la Cannes, potrivit paginii oficiale a evenimentului.…

- Filmul „Intregalde” al regizorului Radu Muntean reprezinta Romania la Cannes 2021: Pelicula concureaza in secțiunea paralela „Quinzaine des Realisateurs” Filmul „Intregalde” al regizorului Radu Muntean reprezinta Romania la Cannes 2021: Pelicula concureaza in secțiunea paralela „Quinzaine des Realisateurs”…

- Inca o premiera la Cinematograful „București”. Sambata, 12 iunie 2021, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” va fi proiectat, in premiera, filmul „Madre”, cu Marta Nieto , Jules Porier, Alex Brendemuhl , Anne Consigny și Frederic Pierrot in rolurile principale, in regia lui Rodrigo…

- Filmul romanesc „Intregalde”, regizat de Radu Muntean, a fost inclus in selectia de lungmetraje a programului Quinzaine des Realisateurs, sectiune paralela Festivalului de Film de la Cannes. O productie romaneasca va fi prezentata si in selectia de scurtmetraje, arata News.ro. Drama „Intregalde”,…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a îndemnat luni Uniunea Europeana sa suprime posibilitatea dreptului de veto de care dispune fiecare stat membru, pentru ca Uniunea „sa nu mai fie luata ostatica”, relateaza AFP și Reuters, potrivit News.ro. „Nu ne putem lasa luati…

- Actorul Ion Dichiseanu a murit joi, la varsta de 87 de ani. El se afla internat de mai multe luni la Spitalul Floreasca. La inceputul lunii februarie, Ioana Dichiseanu, fiica lui, a publicat un mesaj pe Facebook in care anunta ca actorul se confrunta cu probleme de sanatate cauzate de o investigatie…

- Componenta suplimentara a Marche du Film, evenimentul dedicat profesionistilor din industria cinematografica in cadrul Festivalului de Film de la Cannes, va fi amanata cu o luna, la sfarsitul lui iunie, si va fi organizata in format online, spre deosebire de editia sa cu prezenta fizica programata…