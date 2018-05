Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul iraniano-danez Ali Abbasi a castigat premiul cel mai important al sectiunii Un Certain Regard cu filmul "Border", iar Sergei Losnitza a fost recompensat pentru cea mai buna regie cu "Donbass", in care joaca romanul Valeriu Andriuta. Premiile au fost decernate de juriul prezidat de Benicio…

- Regizorul ucrainean Serghei Loznita a castigat vineri premiul pentru cel mai bun regizor la sectiunea ''Un Certain Regard'' cu filmul ''Donbass'', in care joaca si actorul roman Valeriu Andriuta, informeaza site-urile variety.com si screeendaily.com. …

- Serghei Loznița a deschis in 9 mai secțiunea Un Certain Regard a Festivalului de la Cannes (8-19 mai 2018) cu filmul de ficțiune „Donbass”, coproducție germano-ucraineano-franco-olandezo-romana a carei postproducție e realizata in mare parte la Digital Cube, in Romania. „Donbass” vorbește despre situația…

- Secțiunea tematica a celei de-a 17-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania (25 mai – 3 iunie) se numește A fi sau a nu fi politic corect? și include zece producții recente care concureaza pentru Premiul FIPRESCI al TIFF.

- Actorul american Benicio del Toro va fi distins cu premiul Male Star of the Year acordat de conventia CinemaCon, au informat organizatorii intr-un comunicat citat joi de EFE. Premiul ii va inmanat in cadrul unei ceremonii care va avea loc pe 26 aprilie la hotelul Caesars Palace din Las Vegas. "De la…

- Premiul cel mare la Loto 6 din 49 a fost castigat de Paste de un roman norocos. El a jucat un bilet cu 3 variante simple, pe care a platit 30,10 lei. In schimb, a castigat 6.613.179,07 de lei, adica peste 1,4 milioane de euro, informeaza Mediafax. La Joker insa nimeni nu a ghicit…

- Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti are o reactie puternica in urma scandalului otravirii spionului Skripal. Oficialii rusi vor sa obțina informații obiective privind incidentul din Salisbury. In acest sens s-a cerut organizarea ședinței Comitetului Executiv al OIAC ce va avea loc la data de 4…