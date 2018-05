CANNES 2018 Festivalul aflat sub semnul protestelor femeilor a ajuns la ora verdictului

Stiri pe aceeasi tema

- Martin Scorsese si actrita australiana Cate Blanchett, presedintele juriului competitiei internationale, au deschis, marti seara, cea de-a 71-a editie a Festivalului de Film de la Cannes. Gala din acest an e prima de acest gen dupa scandalul Harvey Weinstein, transmite AFP.

- Regizorul Martin Scorsese si actrita Cate Blanchett au deschis, marti seara, cea de-a 71-a editie a Festivalului de Film de la Cannes. Festivalul a debutat cu o gala care a avut loc la Teatrul Lumiere, cu proiectia unui fragment din „Pierrot le fou”, de Jean-Luc Godard, film care a inspirat si afisul…

- Campania #MeToo pentru egalitate intre sexe nu va avea ''un impact direct'' asupra desemnarii castigatorilor in cadrul Festivalului de Film de la Cannes, a declarat marti Cate Blanchett, cea care va prezida juriul, alcatuit in mare parte din femei, insarcinat cu departajarea filmelor…

- Filmele din competitia oficiala a editiei de anul acesta a Festivalului de la Cannes au teme dintre cele mai diverse, de la un detectiv afro-american care se infiltreaza in Ku Klux Klan la luptatoare kurde anti-ISIS si nasterea curentului muzical...

- In contextul recentului scandal Weinstein si a miscarii #MeToo, editia din acest an a Festivalului de film de la Cannes, cea de-a 71-a editie, isi propune sa fie mai activa pe tema dezbaterilor despre locul femeilor in industria cinematografica. In acest context, agentia France Presse a realizat o statistica…

- Cineastul rus Andrei Zviaghintev, care in 2017 a castigat premiul juriului Festivalului de la Cannes cu filmul 'Nelyubov' ('Loveless'), se intoarce la editia de anul acesta ca membru al juriului alaturi de actrita australiana Cate Blanchett, a anuntat marti delegatul general Thierry…

