Stiri pe aceeasi tema

- Dupa temperaturi de 30 de grade, frigul se intoarce. O masa de aer polar va acoperi o mare parte a Europei in perioada 11-13 mai, aducand temperaturi cu 12 grade Celsius sub media perioadei, inclusiv in Romania, conform Severe Weather. Racirea semnificativa a vremii se va resimti si in Romania, temperaturile…

- CHIȘINAU, 9 mai - Sputnik. Meteorologii prognozeaza pentru astazi maxime de 20 de grade in nordul țarii, de 21 de grade in centrul republicii și de 22 de grade in raioanele din sud. Cerul va fi parțial acoperit de nori. Vantul va sufla din Nord-Vest cu 1-6 matri pe secunda, iar presiunea atmosferica…

- Luna mai vine cu termperaturi ridicate in prima parte, cand se vor inregistra și peste 25 de grade Celsius in unele regiuni. Dupa 10 mai, ploile incep sa-și faca apariția, anunța meteorologii, insa valorile termice se vor pastra ridicate. ANM a emis prognoza meteo pana pe 25 mai!

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea va fi destul de calda pentru aceasta perioada la Cluj in acest final de saptamana.Astfel, vineri, temperturile vor fi cuprinse intre 20 grade Celsius și 4 grade Celsius. Cerul va fi variaabil.Sambata, vremea se menține desstul de constanta, valorile termice fiind…

- Temperaturi exagerat de ridicate pentru aceasta perioada și nicio picatura de ploaie - așa va fi vremea in aceasta saptamana, spre disperarea agricultorilor și celor care se preocupa de situația ecologica a țarii și a regiunii.

- Vanzarile inregistrate de turoperatorul Paralela 45 la finalul lunii februarie, in contextul raspandirii infectiei cu Covid-19, s-au concentrat pe destinatiile cu temperaturi ridicate. Peste 35- din totalul turistilor care au achizitionat pachete de vacanta pentru vara au incheiat si polite de asigurare…

- Prognoza meteo 29 februarie 2020. Vremea este mai calda la nivelul intregii țari, cu cu temperaturi mai ridicate pentru intervalul in care ne aflam, pe alocuri și precipitații sub forma de ploaie. Cerul este variabil, cu innorari in zona montana, in centrul si in sud-estul tarii. Izolat se semnaleaza…