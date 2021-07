Caniculă: Peste 100 de incendii erau active vineri în vestul Canadei şi în California Peste 100 de incendii erau active vineri in vestul Canadei si in California, adaugandu-se unui val de caldura fara precedent care a facut deja sute de victime, informeaza AFP.



Pana vineri seara, numarul incendiilor a continuat sa creasca in British Columbia, ajungand la 152, dintre care 89 au izbucnit in ultimele doua zile.



Aceste incendii au fost observate in special la nord de orasul Kamloops, situat la 350 de kilometri nord-est de Vancouver.



O mie de persoane au fost evacuate joi in provincie, unde un incendiu forestier a distrus aproape 90% din satul Lytton.

