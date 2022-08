Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo: canicula in urmatoarele 4 zile, apoi racire. Cum va fi vremea in Banat. Vremea intra intr-un proces de racire, dupa urmatoarele patru zile caniculare cu valori de 36 grade. Temperaturile vor scadea pana la valori medii de 28 de grade. Ploi se anunța...

- Vremea intra intr-un proces de racire, dupa urmatoarele patru zile caniculare cu valori de 36 grade. Temperaturile vor scadea pana la valori medii de 28 de grade. Ploi se anunța pe 16 august și intre 19-21 august.

- Dupa zilele caniculare, vremea intra intr-un proces de racire, astfel ca in unele regiuni din țara temperaturile vor scadea pana la valori maxime de 29 de grade in Banat și Crișana și 24 de grade Celsius in Transilvania. Valori termice ceva mai mari vor fi in Muntenia și Dobrogea. Sunt așteptate și…

- A treia zi a saptamanii aduce vreme predominant frumoasa in Capitala, calduroasa dupa-amiaza. Miercuri, vremea va fi in general frumoasa, dar și calduroasa in vestul, sudul, sud-estul și parțial in centrul țarii. Temperaturile maxime se vor incadra intre 26-27 de grade in nord-estul Transilvaniei si…

- Finalul lunii iunie vine cu temperaturi extrem de scazute in anumite zone ale țarii, arata prognoza meteo ANM de weekend. Astfel, in cursul zilei de sambata, ANM anunța ca vremea va fi calduroasa in vestul și sudul țarii, iar in rest se va menține apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va…

- VREMEA in ALBA pana duminica: o zi cu ploi și furtuni, alta mai calda. Prognoza meteo de weekend, 17-19 iunie Temperaturile mai scad in urmatoarele doua zile, iar vineri sunt anunțate ploi și furtuni, in județul Alba. Duminica va fi mai cald. Valorile maxime vor varia intre 23 și 27 de grade Celsius…

- Prognoza meteo, pentru weekend si de Rusalii, in judetele Moldovei. (10-11-12 iunie 2022) Vremea in Moldova va fi calda, dar si in general instabila vineri si sambata (10-11 iunie 2022). Cerul va fi temporar noros. Pe spatii relativ extinse, se vor semnala averse si descarcari electrice. Izolat, cantitatile…

- Veștile despre vremea de miercuri sunt cat se poate de bune. Vremea se anunța in general frumoasa și calda. Cu temperaturi ce se mențin ridicate, in multe zone ale țarii. Cerul va fi variabil, dar vor fi innorari temporar accentuate, fiind așteptate averse și descarcari electrice, pe arii restranse…