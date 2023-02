Cândva vedetă Pro TV, azi trăiește din ajutor social. Suferă de pareză facial și aproape că a surzit Ani la rand, seara de seara, Mircea Solcanu și Cabral au prezentat ”Poveștirile de Noaptre” la Acasa TV, postul satelit al Pro TV-ului. Canal TV ce a revenit recent in grila sub aceeași denumire prin care s-a consacrat. La aproape 10 ani de atunci, Mircea Solcanu inca iși cauta un rost profesional, dupa ce a trecut prin multe probleme medicale. Fostul prezentator, total schimbat fața de perioada cand era una din vedetele vieții mondene bucureștene, s-a reintors la Constanța, orașul sau natal, insa se reface dupa o operație de tumora pe creier, pentru care a fost nevoit sa se trateze in Austria.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

