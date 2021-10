Stiri pe aceeasi tema

- Va mai amintiți de Dorin Topala, fostul coleg de scena al lui Mihai Traistariu, din trupa ”Valahia”? Daca acum 15 ani facea furori cu hit-ul ”Suzana, mi-ai furat banana”, iata ca acum el are responsabilitați uriașe. Un cantareț celebru lucreaza de 12 ani pe vasele petroliere A absolvit Academia de Marina…

- Premierul Florin Cițu a ținut sa aminteasca, intr-o declarație facuta la Guvern, banii de care Ministerul Sanatații a beneficiat și totodata a declarat ca Spitalul de Boli Infecțioase de la Constanța a avut la dispoziție bani veniți din fonduri europene pe care nu i-a folosit. „Cei care invoca…

- Ministerul Muncii a lansat la inceputul pandemiei un proiect din fonduri europene prin care 1.000 de asistenți sociali ar fi trebuit sa acorde asistența și produse de igiena pentru 100.000 de persoane vulnerabile. Unul dintre asistenții sociali contractați spune insa ca nu și-a primit banii cheltuiți…

- Marina rusa a desfașurat exerciții militare in care a simulat trageri asupra unor ținte din Marea Neagra, in largul coastei Crimeei, folosind sistemul sau de aparare anti-racheta de la Bastion, a declarat joi Ministerul Apararii al Rusiei. In același timp, Ucraina organizeaza exerciții militare comune…

- Coreea de Nord a testat o noua racheta de croaziera cu raza lunga de acțiune, capabila sa loveasca o mare parte din Japonia. Potrivit presei de stat, testele organizate in weekend au vizat rachete calatorind pana la 1.500 km distanța. In ciuda amenințarii catre țarile vecine, se pare ca acțiunea nu…

- Tatal cantaretei Britney Spears a cerut in mod oficial, marti, justitiei americane sa anuleze regimul de tutela judiciara sub incidenta caruia fiica lui a fost plasata in urma cu 13 ani, atat in ceea ce priveste viata personala a artistei, cat si afacerile financiare ale acesteia, au anuntat mai…

- Mihai Traistariu a traversat o perioada mai dificila in pandemie. Nu a mai susținut concerte, nici nu a mai putut inchiria apartamentele pe care le deține pe litoralul romanesc, așa ca a avut probleme de ordin financiar. Intr-un interviu pentru cancan.ro , artistul a recunoscut ca acum caștiga din nou…

