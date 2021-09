Candidează Alin Nica la Primăria Timișoarei în 2024? Inca de la inceput relația lui Dominc Fritz cu Alin Nica a parut tensionata, mai intai amanarea protocolului de alianța cu USR a fost intarziat de catre Nica, apoi diferendul pe carantinarea Timișoarei din martie. Ulterior, a fost disputata infrustructura de la Dumbravița și scandalul de la Colterm, probabil cele mai de rasunet dispute dintre cei doi. Asta pentru ca surse liberale susțin ca Nica se gandește serios sa candideze in 2024 la Primaria Timișoarei din partea PNL. O șansa exista pentru Nica, intrucat administrația Fritz continua sa dezamageasca de aproape un an de zile, iar timișorenii… Citeste articolul mai departe pe pentrutimisoara.ro…

