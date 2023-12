Termenul de depunere a candidaturilor pentru Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financira a expirat vineri, la ora 14.00, votul in plenul Parlamentului fiind programat in 18 decembrie. Pentru functia de presedinte – membru executiv s-au inscris Alexandru Petrescu, fost ministru al Economiei, si Alin Chitu, fost secretar de stat in Ministerul Finantelor, care a demisionat la sfarsitul lunii noiembrie. Chitu si-a inregistrat candidatura pentru mai multe functii din conducerea ASF. Candidatii la functiile de prim-vicepresedinte sunt Gabriel Ioan Avramescu (PNL), Nini Sapunaru, Ioan Gheorghe Tara,…