- Pilotul britanic Lewis Hamilton, detinatorul titlului mondial in Formula 1, si jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, proaspata campioana de la Australian Open, se numara printre sportivii nominalizati pentru premiile celei de-a 22-a Gale anuale a Academiei Laureus, ale caror nume au fost comunicate…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton, de sapte ori campion mondial, si-a prelungit contractul cu echipa de Formula 1 Mercedes AMG, informeaza motorsport,com, potrivit news.ro. Precedenta intelegerea a expirat la finalul anului 2020, iar noul contract este valabil doar pentru sezonul 2021. "Sunt…

- ​Sofia Kenin (locul 4 mondial) a fost aleasa jucatoarea anului 2020 în circuitul WTA. Sportiva care reprezinta SUA are 22 de ani și a cucerit în acest sezon titlul la Australian Open. De asemenea, Sofia a ajuns pâna în finala la Roland Garros, acolo unde a fost învinsa…

- Pilotul britanic George Russell, care l-a inlocuit pe compatriotul sau Lewis Hamilton la Mercedes, a avut cel mai bun timp in prima sesiune de antrenamente libere pentru Marele Premiu de la Sakhir (Bahrein), a 16-a etapa a Campionatului mondial de Formula 1, scrie AFP. Russell, care piloteaza…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton, testat pozitiv la Covid-19 luni dimineata, dupa victoria inregistrata in Marele Premiu al Bahrainului, s-a declarat "devastat" de faptul ca nu va putea concura in urmatoarea cursa din Campionatul Mondial de Formula 1, care va avea loc duminica in aceeasi tara din…

- Campionul mondial la Formula 1, Lewis Hamilton, a fost testat pozitiv la COVID-19. Pilotul echipei Mercedes va rata penultima cursa a sezonului, programata pentru 6 decembrie in Bahrain.Britanicul, in varsta de 35 de ani, va fi nevoit sa stea in izolare in zilele urmatoare.

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes), campionul mondial en titre, va pleca din pole position duminica in Marele Premiu al Bahreinului, obtinand al zecelea pole position in cele 15 curse de Grand Prix de Formula 1 din 2020. Hamilton a obtinut cel mai rapid timp al calificarilor pe…